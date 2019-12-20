مصر | ضبط 401 طن أسمدة مغشوشة بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 401 طن أسمدة مغشوشة بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة أمنية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية ولجنة فنية من الجهات المختصصة، أسفرت عن ضبط عدد 3 شركات ومصنع ومخزن لبيع وتداول الأسمدة الزراعية.

بإجمالى مضبوطات بلغت حوالى 401 طن من الأسمدة الزراعية، المغشوشة - المقلدة – مجهولة المصدر، بدون ترخيص، منتهية الصلاحية، بدون بيانات – غير مسجلة بلاجهات المخصصة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.