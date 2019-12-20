مصر | ندوات لتوعية المواطنين من مخاطر الجريمة الإلكترونية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندوات لتوعية المواطنين من مخاطر الجريمة الإلكترونية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالتوعية بمخاطر شبكة الإنترنت والإستخدام الآمن لها بمختلف الهيئات والجهات العامة والخاصة وأماكن التجمعات، النوادى - الجامعات – المدارس، والتى جاء أبرزها على النحو التالى:

ندوة تعريفية بالجرائم الإلكترونية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة فى مجال العنف ضد المرأة وكيفية الحماية منها، وذلك ضمن فاعليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

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المشاركة فى مؤتمر وسائل التواصل الإجتماعى تحت عنوان الشائعات، كيف تُصنع، وسبل المواجهة، بحضور عددا ًمن الإعلاميين والأكاديميين وخبراء فى إدارة التواصل الإجتماعى.

كما تم تنظيم عددٍ من المحاضرات بعدد من الجهات الشرطية لتوعية العاملين فى جهاز الشرطة بكافة أشكال الجريمة الإلكترونية وسُبل مواجهتها.

يأتى ذلك فى إطار الدور التوعوى الذى تهتم به أجهزة وزارة الداخلية، لمواجهة الجريمة لاسيما المستحدثة منها، وتوعية المواطنين بأساليب الحماية من الوقوع فى مغبتها.