مصر | ضبط 20 سلاح ناري و107 قضية مخدرات بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 20 سلاح ناري و107 قضية مخدرات بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 20 قطعة سلاح نارى، بحوزة 18متهم، وذلك على النحو التالى:

1 بنادقية آلية.

1 بندقية خرطوش.

1 طبنجة.

17 فرد محلى.

67 طلقة مختلفة الأعيرة.

26 قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 52436 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

207 حكم جناية.

16946 حكم حبس جزئى.

3347 حكم حبس مستأنف.

24880 حكم غرامة.

7056 حكم مخالفة.

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فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 1 تشكيل عصابى، ضم 4 متهم، إرتكبوا 13 حادث.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 107 قضية مخدرات بحوزة 111 متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 4،182 كيلو جرام

كمية من مخدر البانجو وزنت 2،500 كيلو جرام

كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،436جرام

كمية من مخدر الشابو وزنت 485 جرام

كمية من مخدر الأستروكس وزنت 910 جرام

عدد 1056 قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط 25 متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 17 متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 240 دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 32711 مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص 91 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.