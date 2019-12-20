مصر | عاطل يقتل زوجته لإقامتها دعوى تبديد ضده بالدويقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاطل يقتل زوجته لإقامتها دعوى تبديد ضده بالدويقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاشت منطقة الدويقة، جريمة قتل بشعة، حيث إنه ثار عاطل على زوجته طعنا بالسكين، انتقامًا منها لرفعها دعوى تبديد منقولات ضده في المحكمة.

البداية بتلقي المقدم على فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة منشاة ناصر، بلاغًا بوصول "نجلاء م" ربة منزل جثة هامدة إثر إصابتها بجرج نافذ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم مسجل خطر دائم التعدى بالضرب على زوجته.

وكشفت تحريات مباحث غرب القاهرة، عم أن المتهم بيت النية على قتل زوجته انتقامًا منها على رفعها دعوى تبديد ضده في المحكمة.