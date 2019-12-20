مصر | كشف غموض العثور على جثة طالب بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف غموض العثور على جثة طالب بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية كشف غموض وملابسات واقعة العثورعلى جثة طالب بالدقهلية، وعلى الفور تم ضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة طالب - مُقيم بدائرة المركز، على جانب طريق ترعة أبو زاهر بدائرة المركز، وما قرره والده بخروج نجله بالدراجة النارية الخاصة به "بدون لوحات معدنية" متوجهًا لقرية الجلاوينة بدائرة المركز، لشراء بعض المستلزمات والعثور على جثته بدون الدراجة وهاتفه المحمول.

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تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة عامل، مُقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة الدراجة النارية والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، حيث إستقل الدراجة خلف المجنى عليه بدعوى الذهاب معه لشراء بعض المستلزمات، وحال توجهما غافله وقام بكتم أنفاسه فأودى بحياته، وعقب ذلك إستولى على الدراجة النارية والهاتف المحمول، وبإرشاده تم ضبطهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.