مصر | استئناف انتخابات نادي القضاة بعد توقفها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استئناف انتخابات نادي القضاة بعد توقفها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، عن استئناف فتح باب التصويت في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة النادي، والتي تقام بمقر دار القضاء العالي، عقب توقفها لأداء صلاة الجمعة.

ويتنافس في انتخابات نادي القضاة 73 مرشحًا، بينهم 4 يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة، و4 آخرون على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على المستشارين، وتشرف لجنة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الاستئناف السابق، على الانتخابات، بدءًا من عملية الاقتراع حتى إعلان النتيجة.