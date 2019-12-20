مصر | ضبط 3 متهمين بالتعدي على مواطن داخل منزله بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 متهمين بالتعدي على مواطن داخل منزله بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط 3 أشخاص بالتعدى على احد المواطنين داخل منزله وسرقته بالاكراه فى منطقة البساتين.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 3 عاطلين - "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية).
تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين - مقيم بمنطقة زهراء المعادى بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بمسكنه فوجئ بحضور 3 أشخاص، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإصابته بكدمة بالوجه، وأجبروه على توقيع إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه، والإستيلاء على كمية من المشغولات ذهبية وهربوا.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 3 عاطلين - "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم، 2 فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار - سلاح أبيض"مطواة"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأضافوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، كما أرشدوا عن المسروقات وإيصال الأمانة بمسكن أحدهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.