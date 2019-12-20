مصر | ضبط 3 متهمين بالتعدي على مواطن داخل منزله بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 متهمين بالتعدي على مواطن داخل منزله بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط 3 أشخاص بالتعدى على احد المواطنين داخل منزله وسرقته بالاكراه فى منطقة البساتين.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين - مقيم بمنطقة زهراء المعادى بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بمسكنه فوجئ بحضور 3 أشخاص، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإصابته بكدمة بالوجه، وأجبروه على توقيع إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه، والإستيلاء على كمية من المشغولات ذهبية وهربوا.