مصر | مصرع عامل آثر سقوطة من أعلى سقالة بالتجمع

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لقي عامل مصرعه، نتيجة سقوطه من أعلى سقالة داخل فيلا تحت الإنشاء بمنطقة التجمع الأول، حيث أصيب بكسور ونزيف داخلي، مما أسفر عن مفارقته الحياة.



وتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود متوفى داخل فيلا تجت الإنشاء بدائرة القسم، وعلى الفور رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة، "على.م"، 28 سنة، عامل، ومقيم بمركز جهينة بسوهاج، أصيب بكسور ونزيف داخلى، تم نقلة إلى المشرحة.