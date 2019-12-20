مصر | ضبط شخص ينصب على المواطنين عبر الإنترنت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص ينصب على المواطنين عبر الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة بنشر منشورات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية، تم إستهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته جهاز الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، كما تبين وجود مراسلات بينه وبين آخرين للإتفاق على بيع الأدوية المهربة كما تم ضبط عدد 386 حقنة هرمونية - عدد 750 زجاجة وعبوة تحتوى على بودرة "مجهولة المصدر"- شيكارة مفتوحة مدون عليها بودرة كاكاو "مجهولة المصدر" - ماكينة تغليف - ميزان كبير الحجم - كمية من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة، وبفحص المضبوطات تبين أنها عبارة عن منشطات وهرمونات وبروتينات ومكملات غذائية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالجهات المخصصة.

بمواجهة المتهم المذكور، إعترف بإرتكاب الواقعة، وقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بغرض الترويج لبيع المكملات الغذائية للراغبين بغرض الإستفادة ماديًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.