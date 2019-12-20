شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن رأس غارب السبت بسبب كسر بخط مياه الكريمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعرض الخط الرئيسي المغذي لمدينتي رأس غارب والغردقة بمياه الشرب للكسر بمنطقة الزعفرانة، ما أدى إلى توقف ضخ المياه بالخط بشكل مؤقت، فيما بدأ فريق الطوارئ من المهندسين والفنيين بالشركة عمليات الإصلاح للخط لإعادة الضخ مرة أخرى. وأعلنت الوحدة للمحلية لمدينة رأس غارب توقف ضخ للمياه للمواطنين غدا السبت. Advertisements وأكد مسؤولو شركة مياه البحر الأحمر استمرار عمليات الإصلاح للخط دون توقف. وناشدت شركة مياه البحر الأحمر المواطنين ترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من اعمال الصيانة وإعادة ضخ المياه مرة أخرى على خط المياه الرئيسي. يذكر أن خط الكريمات- الغردقة يضخ نحو 50 ألف متر مكعب من المياه يوميا لمدينتي رأس غارب والغردقة.

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