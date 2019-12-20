شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لرفع الإشغالات وإزالة عقار مخالف بالعمرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود حي العمرانية في تنفيذ إزالة مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم اليوم استكمال تنفيذ إزالة عقار بشارع حامد عبدالعظيم، من ترعه الزمر، والمخالف لشروط الترخيص الممنوحة له، وذلك تحت إشراف، محمد نور الدين، رئيس حي العمرانية، وكافة الإدارات المعنية .

كما شنت المحافظة من خلال الحي حملة لغزالة كافة الإشغالات والتعديات بشارعي عدوي سليم ومستشفى الصدر، في غطار مجهودات إعادة الانضباط إلى الشارع، ورفع حالات الاشغال من نهر الطريق، استجابة لمطالب المواطنين.