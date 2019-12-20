شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنهي الاستعدادت لامتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت جامعة القاهرة استعداداتها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 / 2020، والتى تبدأ 28 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 24 يناير المقبل، وأعلنت الكليات جداول الامتحانات وتوقيتاتها وأماكن إجرائها، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة سير الامتحانات التي يؤديها نحو 260 ألف طالب، في إطار الالتزام بقواعد الامتحانات وضوابطها.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سُبل الراحة مثل الكهرباء والتهوية وسيارات الإسعاف، وتوفير قاعات تستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم.

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وأشار «الخشت»، إلى ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لبدء الامتحانات ونهايتها مع مراعاة أعياد الأخوة المسيحيين، وشدد في توجيهاته على ضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية التي سبق إقرارها والتي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة، حيث تتضمن عدة مواصفات فنية أهمها، شمولية الاختبار لجميع أجزاء المقرر الدراسي، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان لكم الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلة والمقالية القصيرة.

كما شدد رئيس الجامعة، على قيام أستاذ المادة بوضع الامتحان وطباعته بنفسه في نفس يوم الامتحان، وحظر استخدام أي وسيلة إلكترونية لتداول أو حفظ الامتحانات، إضافة إلى وجود لجنة ممتحنين بكل كلية للتأكد من ملاءمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب، مؤكدًا ضرورة تواجد أستاذ المادة أثناء الامتحان للرد على استفسارات الطلاب، وأن يتم التصحيح أولًا بأول لسرعة إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، مشيرًا إلى توفير التأمين اللازم لمقار الامتحانات والكنترولات.

وأضاف أن جامعة القاهرة ستتخذ اجراءات رادعة لمواجهة الغش أو عدم الالتزام بالنظام والتعليمات التي سيتم إعلانها داخل الكليات ولجان الامتحانات، وأن عقوبة الغش تصل إلى الفصل النهائي، وأن أية محاولة لتسريب الامتحان تعرض المشارك فيها للمسائلة الجنائية، موجها الطلاب إلى الالتزام بقواعد وتعليمات الامتحانات، ومنع الهواتف المحمولة وعدم اصطحاب أي وسيلة تكنولوجية قد تعرضهم للمساءلة أو تطبيق أي عقوبة عليهم.