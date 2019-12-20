شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن عن منح دراسية من الهند والمجر للمرحلة الجامعية والدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منح دراسية مقدمة من المجلس الهندي للعلاقات الثقافية للمرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا، ومنح أخرى مقدمة من دولة المجر «هيئة تمبس».

وناقش «عبدالغفار» تقريرًا مقدمًا من الدكتورة كاميليا صبحي، القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، حول المنح، مشيرة إلى أن المنح الهندية مقدمة للطلاب المصريين من خلال برنامج المنح الإفريقية لعام 2020/2021 من خلال برنامج A2A لطلاب المرحلة الجامعية الأولى من سن 18 إلى 30 سنة، وطلاب مرحلة للدراسات العليا حتى 45 سنة.

وأضاف التقرير أنه يشترط في المتقدم للمنح إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة (تحدث ـ كتابة ـ قراءة)، على أن يتم عقد اختبار في اللغة الانجليزية بسفارة الهند بالقاهرة.

وأوضح التقرير أن آخر موعد للتقدم بالنسبة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا في 15 يناير 2020، وأخر موعد للتقدم بالنسبة لمرحلة الدكتوراه في 15/7/2020، والتقدم من الموقع الإلكتروني http://a2ascholarships.iccr.gov.in/، علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل اية نفقات عن هذه المنح.

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وأشار التقرير إلى إنه بشأن المنح المقدمة من دولة المجر فسيتم فتح باب التقدم للمنح التنافسية للعام الدراسي 2020/2021 المقدمة للدولة المصرية من دولة المجر «هيئة تمبس» طبقاً للبرنامج التنفيذي، وعددها 65 منحة لبرنامج دراسة البكالوريوس للحاصلين على شهادة الثانوية العامة في العديد من المجالات المختلفة .

ولفت التقرير إلى شروط التقدم للمنح بأن يكون المرشح مصري الجنسية وألا يزيد سن المتقدم عن 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة في 1/9/ 2020، وألا يتعدى تاريخ الحصول على الثانوية العامة عن عامين، وألا يكون قد تم حصوله على منحة من المجر من قبل.

وأشار التقرير إلى أن الدراسة بدون رسوم مع توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية، وكذلك الحق في الخدمات الصحية الأساسية، بالإضافة إلى بدل منحة شهرية وفقًا للقواعد المعمول بها في المجر، ويتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجرى وهو:

www.stipendiumhungaricum.hu

ولفت التقرير إلى المستندات المطلوبة للتقدم تشمل: أصل شهادة الثانوية العامة باللغة الإنجليزية، وأصل شهادة اجتياز المرشح لـــ 60 درجة تويفل دولي IBT أو 6 درجات في اختبار IELTS أكاديمي ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى .

وأشار التقرير إلى تسليم المستندات المطلوبة في العنوان 7 شارع إبراهيم أبوالنجا مدينة نصر الدور الرابع، ولا يلتفت إلى الأوراق التي تقدم عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني، وأن أخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات الخميس16 يناير 2020، علماً بأن المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة.