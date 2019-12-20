شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب جيبوتي ببطولة "ادرس فى مصر" للطلاب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر
وأشار التقرير إلى مشاركة 134 طالبا وافدا من 13 دولة في البطولة التي شهدت فوز منتخب جيبوتي بالمركز الأول لفوزه على نظيره السوري فى المباراة النهائية بنتيجة 5-3، فيما حصل منتخب مورتيانيا على المركز الثالث.
وأضاف التقرير أن حارس مرمي منتخب سوريا حصل على كأس أحسن حارس مرمي في البطولة، وحصد لاعب منتخب جيبوتي كأس أفضل لاعب، وحصل منتخب فلسطين على كأس أفضل طابور عرض، وحصل منتخب السودان على كأس الروح الرياضية، وقامت د. رشا كمال بتسليم الكؤوس والميداليات للفائزين.
وتأتي إقامة البطولة في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومبادرة "ادرس في مصر"، لتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتطوير الخدمات التي تقدم لهم بجانب الاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية المقدمة لهم، لتعريفهم ودمجهم بالثقافة المصرية.
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