الزراعة: إجراء 245 اختبارًا لتحليل عينات من الأغذية قبل تداولها بالأسواق

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وأضاف مدير معهد بحوث صحة الحيوان، خلال عرضة التقرير السنوي على وزارة الزراعة، أنه تم اعتماد المقر الرئيسي للمعهد وبعض المعامل الفرعية للمواصفة الإدارية الدولية طبقا للمواصفة ISO:9001، واعتماد معظم معامل المعهد بالمقر الرئيسي ومعامل الموانئ وبعض المعامل الفرعية طبقا للمواصفة (ISO-17025).
وأضاف "شاهين" أنه يجرى حاليًا اعتماد معمل السعار بالمعهد دوليًا من خلال لجنة دولية وفنية تتبع المعمل المرجعى "نانسى" بفرنسا، وذلك في إطار الكشف المبكر عن الإصابة بالسعار بالمحافظات التي تتعرض فيها الحيوانات لمخاطر السعار لحماية الصحة العامة والثروة الحيوانية.
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