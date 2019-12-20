شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: لا يجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء(فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ضمن فيديوهات تنشرها للإجابة على أسئلة المتابعين، حيث خصصت الفيديو للإجابة على سؤال:"هل يجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟".

وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"جمهور العلماء أكد على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر متوضأ، وهناك قول يجيز القراءة بدون وضوء، ولكن الأولى اتباع رأى الجمهور فلا نقرأ القرآن من المصحف إلا ونحن على وضوء".

وتنشر دار الإفتاء المصرية، مقاطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة متكررة ترد إليها وتوضيح أحكام الشريعة.