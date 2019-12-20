قرر ينتحر فـ"كان الدرس قاسي".. شوف اللي حصل معاه (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من التجارب الاجتماعية التي نجريها مع المواطنين في الشارع المصري، قرر "حازم عبد الصمد " تجسيد شخصية شاب يمر باضطرابات نفسية جعلته غير قادر على مواجهة مشاكله، ما جعله مقصرا في عمله، فتم فصله، ثم يصطدم بوالد خطيبته الذي يطالبه بالإسراع في تجهيزات الزواج، فينهار ويقرر كتابة وصية اعتذار لأمه على الألم الذي سيسببه لها بقرار الانتحار الذي أخذه في لحظة ضعف. Advertisements ذهب إلى كوبري عباس بخطوات محبطة يأسا من حياته، عاجزا عن التفكير ولو لثانية واحدة، لا يستطيع التراجع عن قراره، وبدأ في عرض وصيته على المواطنين، طالبا منهم أن يرسلوها لوالدته، فأعطاه المواطنون درسا لن ينساه طيلة حياته.

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