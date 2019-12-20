شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أقبال كبير من القضاة للمشاركة فى انتخابات ناديهم بدار القضاء العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادى القضاة حضورًا مكثفًا، منذ بداية انطلقها فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، وزادت نسبة الحضورعقب صلاة الجمعة لاختيار رئيس جديد وأعضاء لمجلس الإدارة، ويستمر التصويت حتى الخامسة مساءَ على أن تعقد فى ذلك التوقيت الجمعية العمومية للقضاة.

وبدأت عملية تصويت القضاة فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة لاختيار رئيس جديد وأعضاء لمجلس الإدارة، بدار القضاء العالى من خلال ١٦ لجنة انتخابية، ويعقد القضاة جمعيتهم العمومية العادية عقب غلق باب التصويت.

وتبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات فى عمليات فرز الأصوات عقب غلق باب التصويت مباشرة، حيث تعلن اللجنة النتائج بمجرد أن تنتهى من عملية الفرز.

وتجرى الانتخابات على 17 مقعدًا هى: مقعد الرئيس ، ومقعد عن المتقاعدين ، و 5 مقاعد للمستشارين، و 5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و 5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

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ويخوض الانتخابات ٧٣ مرشحا ، موزعين كالتالى، ٤ مرشحين على مقعد الرئيس، و4 مرشحين على مقعد المتقاعدين، و19 مرشحا على مقاعد النيابة، 23 مرشحاعلى مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، 23 مرشحا على مقاعد المستشارين.

ويخوض الانتخابات ٣ قوائم، القائمة الأولى هى قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادى المنتهية ولايته.

القائمة الثانية هى "وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى.

القائمة الثالثة هى "خادمى القضاة"، برئاسة المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادى.