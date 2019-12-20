شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى يستعرض تطوير التعليم مع مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مساء أمس الخميس، شيري كارلين مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAid) والوفد المرافق لها بديوان عام الوزارة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مجالات التعاون المتبادل، وخاصة في مجال بناء قدرات المعلمين وتقديم الدعم في مجال التربية الخاصة ومدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM).

وعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الخطوات التي تم إنجازها حتى الآن من أجل تطوير التعليم، سواء ببناء النظام الجديد وكذلك تطوير نظام التعليم القائم من خلال نظام الامتحانات الإلكترونية، والتي تساعد على قياس نواتج التعلم.

وقال وزير التربية والتعليم، أن التطوير في التعليم الفني واضح، وضرب مثلًا بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تعد نموذج مبهر للتعليم المزدوج، والشراكة بين الوزارة والشركات والمصانع، مضيفًا أن نتائجه مذهلة حتى أن الطلاب الأوائل قدموا للدراسة فيها.

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وأشادت شيري كارلين بعملية تطوير التعليم التي تقودها مصر في الفترة الحالية، وتحقيقها خطوات كبيرة في هذا الأمر.

حضر اللقاء الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام.