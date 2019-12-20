شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «صحة الحيوان»: 245 اختبارًا لتحليل عينات من الأغذية قبل تداولها بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية، إن عدد الاختبارات المعتمدة بلغ 245 اختبارا عام 2019، بهدف تحليل عينات من الأغذية قبل تداولها بالأسواق واعتماد مركز التدريب والتعلم والاستشارات بمعهد بحوث الصحة الحيوانية اعتماداً دولياً طبقاً للمواصفة ISO:21001/2018، واعتماد المقر الرئيسي للمعهد وبعض المعامل الفرعية للمواصفة الإدارية الدولية طبقا للمواصفة ISO:9001، واعتماد معظم معامل المعهد بالمقر الرئيسي ومعامل الموانئ وبعض المعامل الفرعية طبقا للمواصفة (ISO-17025).

وأضاف «شاهين»، في تصريحات صحفية، الجمعة، أنه يجرى حاليا اعتماد معمل السعار بالمعهد دوليا من خلال لجنة دولية وفنية تتبع المعمل المرجعي «نانسى» بفرنسا، وذلك في إطار الكشف المبكر عن الإصابة بالسعار بالمحافظات التي تتعرض فيها الحيوانات لمخاطر السعار لحماية الصحة العامة والثروة الحيوانية.

وأوضح مدير معهد صحة الحيوان أنه يتم فحص الجمال الواردة عبر المنافذ الجنوبية للكشف عن الأمراض المحجرية مرض حمى الوادى المتصدع والميرس كورونا والأمراض الطفيلية، حيث تم فحص عدد 200 ألف جمل للتأكد من خلوهم من الأمراض العابرة للحدود وللحد من تأثيرها الضار على الثروة الحيوانية.

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وأشار إلى مساهمة المعهد في تيسير حركة الخيول العربية داخل مصر أو تصديرها إلى الخارج وذلك من خلال اجراء الاختبارات المحجريه وإثبات النسب في الخيول حيث تم فحص عدد 2000 عينة للكشف عن الأمراض المحجرية ويعد المعهد رائد في مصر والشرق الأوسط في هذا المجال.

ولفت «شاهين»، إلى اختيار المعمل المرجعي لسلامة الأغذية بالمعهد من جانب الاتحاد الأفريقي كمركز مرجعي متميز لسلامة الغذاء بأفريقيا، موضحا أن المعهد فحص الأغذية الواردة عبر المنافذ البحرية والجوية وفحص عينات الأغذية من السوق المحلى والواردة من الضبطيات القضائية.

وأضاف أنه تم فحص عدد 100 ألف عينة أغذية للتأكد على صلاحيتها للاستهلاك الآدمى والكشف عن الغش في اللحوم والتأكد من عدم وجود لحوم من فصيلة الخنازير أو مشتقاتها أو الفصيلة الخيلية واصدار شهادة بأن هذه اللحوم حلال للاستخدام الآدمى والمعهد الجهة الوحيدة لهذا الاختبار في مصر.

وشدد على قيام المعهد بإجراء التشخيص والفحص المعملى للعجلات العشار وتحت عشار الواردة من الخارج للتأكد من خلوها من الأمراض الوارثية والوبائية وفحص الكتاكيت عمر يوم وفحص عينات من مزارع الدواجن للتأكد على خلوها من الأمراض الوبائية وخاصة مرض إنفلونزا الطيور، موضحا أنه تم نظام الكتروني بوحدة استلام العينات بالمعهد يعمل على تتبع العينات بعد تسجيلها وإعطائها أرقام معملية سرية، فضلا عن تطوير بنك العترات البكتيرية والفيروسية بالمعهد والذى تم انشاؤه طبقا للقرار الوزاري رقم 801 لسنة 2014 بالمعهد حيث تم إمداد مراكز إنتاج اللقاحات المحلية (الحكومية والقطاع الخاص) بالعديد من المعزولات بعد إجراء دراسات التحليل الجينى وذلك لإنتاج اللقاحات اللازمة للحد من انتشار الأمراض الوبائية.