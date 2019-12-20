شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وزير الآثار للمعبد اليهودي والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، جولة تفقدية لعدد من مواقع الآثار اليهودية واليونانية الرومانية في الإسكندرية، مساء الخميس، على هامش افتتاح مقر جمعية الآثار الأقدم في المحافظة بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير لها، بحضور مسؤولون سياسيون ودبلوماسيون وأثريون.

وعقب الافتتاح، قام الوزير يرافقه العميد هشام سمير، مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية، ومحمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، بزيارة مفاجئة وغير معلنة ليلا لمعبد ياهو هانبي والمعروف بالمعبد اليهودى، حيث تم الانتهاء من أعمال درء الخطورة والترميم الشامل للمبنى ولفائف التوراة بنسبة ١٠٠% تمهيدا لتحديد موعد رسمي للافتتاح.

وبلغت تكلفة مشروع ترميم المعبد حوالي 100 مليون جنيه تم تخصيصها من داخل ميزانية المليار و270 مليون جنيه التي رصدتها الحكومة لترميم 8 مشروعات قومية بعدد من المحافظات.

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كما أجرى الوزير جولة تفقدية للأعمال الجارية في المتحف اليونانى الرومانى، أكبر متحف في الوجه البحرى وأكبر متحف متخصص في الحضارة اليونانية الرومانية في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط، والمسجل أثر إسلامى بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 1983، وتبلغ التكلفة المبدئية له 356.5 مليون جنيه والمقرر افتتاحه باحتفلات انتصارات أكتوبر من عام 2020، حيث أثنى على معدلات التنفيذ الجاري، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد.

وقالت الدكتورة منى حجاج، عضو اللجنة الوزارية لتصميم سيناريو العرض المتحفى للمتحف اليونانى الرومانى ورئيس جمعية الآثار بالإسكندرية، إنه تم الانتهاء من حوالى ٩٥% من السيناريو الجديد المقرر تطبيقه عقب الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير المتحف.

وأوضحت «حجاج»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن السيناريو المقرر تنفيذه سبقته دراسات جدوى قام بها مجموعة من علماء آثار متخصصون مصريون وأجانب ليكون شاملاً العرض الموضوعى وتتبع الموضوعات المختلفة التي مرت بها الإسكندرية ومصر في العصرين اليونانى والرومانى ومقسم على 10 موضوعات تتفق مع التركيب الفيزيائى والشكل الهندسي لمبني المتحف اليونانى الرومانى وتضمنت العصور القديمة والحياة اليومية والاقتصاد والفن واتجاهاته والمدرسة العلمية للاسكندرية القديمة ومظاهرها والانجازات التي تمت خلال العصرين في مصر وذلك للعرض الدائم في المتحف، فضلا عن إنشاء قاعة العروض المتغيرة والتى تتناول موضوعات تمس الحياة في ذلك الوقت وظروفها المعاصرة والنهضة التي سعت إليها الدولة.

وأشارت إلى أن وزارة الآثار وافقت على تجميع ونقل القطع الأثرية التي تقرر عرضها لأول مرة في المتحف والبالغ عددها أكثر من 100 قطعة نادرة ما بين تماثيل ولوحات تذكارية وتيجان وقطع فسيفساء للعرض بالمتحف.

من جهته، قال العميد هشام سمير، مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية، إن الشركة المنفذة انتهت من حوالى ٧٠% من أعمال الترميم والتطوير للمتحف والمقرر الانتهاء منه في الربع الأخير من العام المقبل 2020، حيث تجرى الاعمال بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة في شهر إبريل عام 2017، حيث تم البدء في أعمال التطوير والترميم للمتحف في شهر فبراير 2018 بعد توقف الاعمال الذي دام قرابة ٨ سنوات، مؤكدا أن التمويل المخصص للمشروع حتى الآن 356 مليون و500 الف جنيه.