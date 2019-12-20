شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي ما تردد عن استيراد منتجات غذائية تحوي أقراصًا دوائية مسرطنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول استيراد منتجات غذائية تحوي أقراصاً دوائية مسرطنة.

وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، إنه بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أكدت أنه لا صحة لاستيراد أي منتجات غذائية تحوي أقراصاً دوائية مسرطنة، مُوضحةً أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة سليمة وآمنة تماماً، ومُطابقة لكافة المواصفات القياسية المصرية التي تتوافق مع المعايير العالمية الصادرة في هذا الشأن، مُشددةً على أن جميع الصادرات والواردات الغذائية تخضع للرقابة والفحص الدقيق من قبل الجهات المختصة بالدولة باستخدام أحسن الأساليب الرقابية والتجهيزات المعملية.

وفي سياق متصل، هناك عمليات رقابة مستمرة ودورية يتم إجراؤها على المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق المصرية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة للتحقق من سلامة المواد الخام المستخدمة سواء كانت مُنتجة محلياً أو مستوردة من الخارج، وذلك لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية، كما يتم تطبيق برامج لمراقبة الملوثات المختلفة بالغذاء من خلال سحب عينات من الغذاء وفحصها بالمعامل المعتمدة للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المُتفق عليها.