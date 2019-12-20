شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 4 يناير.. محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2019/2020 للشهادات وصفوف النقل بجميع المراحل، حيث تبدأ الأمتحانات يوم 4 يناير وتنتهى يوم 23 يناير المقبل.

وقال «راشد» إن امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسى عام، ورياضى، ومكفوفين، وصم وضعاف السمع، ومهنى، تبدأ يوم ١٦ يناير وتستمر حتى يوم ٢٣، والصفين الأول والثانى الإعدادى عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ في يوم ٩ يناير حتى يوم ١٥. أما امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائى عام، ومكفوفين، وفصل واحد، فتكون من يوم ١٢ يناير وحتى يوم ١٥ والصف الثالث الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد يومى 4 و5 يناير، بينما الصف الرابع الابتدائى يبدأ من ٤ حتى ١١ يناير.

Advertisements

وتبدأ امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى العام صم وضعاف سمع ومكفوفين من ١٥ حتى ٢٣ يناير، والصفين الأول والثانى الثانوى الفنى بأنواعه من ٤ حتى ٢٣ يناير.

وأشار المحافظ إلى أن امتحانات الصف الخامس الابتدائى صم وضعاف السمع لمدة يومين 4 و5 يناير. أما الصفان السادس والسابع الابتدائى صم وضعاف سمع من يوم ٤ يناير وحتى يوم ١١. والصف الثامن صم وضعاف سمع من 12 إلى 15 يناير.

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات، وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى، وتوفير الإضاءة اللازمة، وتوجيه مديرى الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية، للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافٍ.

كما وجه بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع أي إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات.