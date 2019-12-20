شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينفي حرمان الطالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن حرمان الطالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت.

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وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لا صحة لحرمان أي طالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت، وأن هناك إجراءات إدارية أقرتها الوزارة للتعامل مع حالات إتلاف أو تعطل أجهزة «التابلت» ليس لها علاقة نهائياً بحرمان الطلاب من دخول الامتحانات.

وذكرت الوزارة أن هناك عددا من الإجراءات التي يتم اتباعها حيال أجهزة التابلت في الحالات الآتية (السرقة- الفقد- التلف- الحريق- الكسر)، ففي حالة فقد أو سرقة التابلت يقوم الطالب بتقديم صورة طبق الأصل من محضر الشرطة، وصورة طبق الأصل من إقرار استلام التابلت، وصورة طبق الأصل من ايصال سداد التأمين، بجانب تقديم إثبات قيد للطالب حديث، وصورة من شهادة ميلاد الطالب أو بطاقته، وصورة بطاقة ولي الأمر، بالإضافة إلى سداد رسوم قدرها 675 جنيهاً بخزينة الوزارة، أما في حالات الكسر والتلف فيلتزم الطالب بتقديم المستندات السابق ذكرها بالإضافة لشهادة من الوكيل تفيد بأن جهاز التابلت لا يجدي به الإصلاح.

وأضافت أن الطالب يلتزم أيضا في حالة إجراء صيانة للتابلت بتقديم صورة طبق الأصل من إقرار استلام التابلت، فضلاً عن صورة طبق الأصل من إيصال سداد التأمين، وكذلك تقديم إثبات قيد حديث، وصورة شهادة ميلاده أو بطاقته، وصورة بطاقة ولي الأمر، وتقرير فني من الوكيل، وفاتورة بسداد قيمة الاصلاح للوكيل، على أن تُسلم هذه المستندات بالوزارة، ويتم بعدها سداد 95٪ من قيمة الاصلاح لولي الأمر قيمة التغطية التأمينية.