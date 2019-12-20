شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح حقيقة ارتفاع نسبة خروج المعلمين على المعاش المبكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول ارتفاع نسبة خروج المعلمين على المعاش المبكر.

Advertisements

وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، إنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لا صحة لارتفاع نسبة خروج المعلمين على المعاش المبكر، مُوضحةً أن نسبة المعلمين المتقدمين للمعاش المبكر تعد طبيعية كباقي النسب بمؤسسات الجهاز الإداري للدولة، مُشيرةً إلى أن المعاش المبكر يعد حقاً اختيارياً للموظف، مع ضمان حصوله على كافة الامتيازات المقررة.

وفي سياق متصل، تستعد الوزارة للإعلان عن أكبر حركة ترقيات للمعلمين يبدأ تنفيذها من شهر يناير المقبل، حيث ستتم ترقية 320 ألف معلم إلى الدرجات العليا وفقاً للإجراءات المتبعة.

وتحرص الوزارة أيضاً على تطوير كافة البرامج التدريبية والتوسع في مشروع «المعلمون أولاً»، الذي يستهدف تدريب أكثر من نصف مليون معلم، حيث انتهت من تدريب (مدربي التدريس الصفي) للصفين الثاني والثالث الابتدائي حول استراتيجيات التدريس الصفي متعدد التخصصات للصفوف الأولى بإجمالي 3290 مدرباً، والذين قاموا بدورهم بتدريب 70 ألف معلم للصفين الثاني والثالث الابتدائي، كما تم تدريب 1700 مدرب حول استراتيجيات البرنامج العلاجي على مهارات اللغة العربية للصفوف العليا، والذين قاموا بدورهم بتدريب 55200 معلم، وكذلك تدريب 4800 مدرب للصفين الأول والثالث الابتدائي على مهارات اللغة العربية والرياضيات، والذين قاموا بدورهم بتدريب 35 ألف معلم من معلمي الصف الثالث الابتدائي، وذلك بجميع محافظات الجمهورية.