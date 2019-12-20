شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة تهجير أهالي قرى جنوب بورسعيد؟.. «الوزراء» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تهجير أهالي قرى جنوب محافظة بورسعيد والاستيلاء على الأراضي الخاصة بهم.

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وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، إنه بالتواصل مع محافظة بورسعيد، أكدت أنه لا صحة لتهجير أيً من أهالي قرى جنوب محافظة بورسعيد أو الاستيلاء على الأراضي الزراعية الخاصة بهم، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في إزالة التعديات على أراضي الدولة بقرى جنوب محافظة بورسعيد، وكذلك الأراضي المحيطة ببحيرة المنزلة دون المساس بأي حق من حقوق الأهالي المُقيمين بها، وذلك استكمالاً لجهود الدولة في استرداد الأراضي والأملاك المُتعدى عليها بكل حزم.

وفي إطار حرص الدولة على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بلغ عدد التعديات على الأراضي الزراعية وبحيرة المنزلة وغيرها من القرى الأخرى 2949 حالة، منها 1832 حالة تابعة للثروة السمكية، و569 حالة تابعة للري والصرف، و498 حالة تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحالة واحدة تابعة للآثار.

وفي إطار تنفيذ أعمال تطهير ورفع كفاءة بحيرة المنزلة، بهدف زيادة الإنتاج السمكي، فقد تم تطهير 35 ألف فدان بنسبة تصل لــ 80%، فضلاً عن تكريك 80 مليون متر مكعب، لشق قنوات شعاعية لتسهيل دخول المياه من البحر للبحيرة في حالة المد والجزر، حيث بلغ إجمالي التعديات على المسطح المائي 4658 حالة تعدٍ، تم بالفعل إزالة 3415 حالة منها، ليصبح باقي إجمالي التعديات 972 حالة جارٍ إزالتها، كما كان هناك بعض التعديات من الصيد المخالف داخل البحيرة منها صيد الزريعة بصعق الكهرباء بالمخالفة للقانون.