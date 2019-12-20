شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ممرضة بمستشفيات جامعة أسيوط.. ومذكرة ضد طبيبة رفضت الكشف عليها بحجة «مش فاضية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لفظت ممرضة بعناية التخدير بمستشفيات جامعة أسيوط أنفاسها الأخيرة أثناء قيامها بعملها بالعناية بعد أن شعرت بألم بصدرها ورفضت طبيبة مستشفى القلب توقيع الكشف الطبي عليها بحجة انشغالها.

وقامت مشرفات وممرضات العناية العامة بمستشفيات أسيوط الجامعية برفع مذكرة إلى رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية للمطالبة بالتحقيق العاجل مع الطبيبة «علياء. ج. ر»، نائبة بعناية القلب، لرفضها الكشف على زميلتهم «ميادة. س .ط»، 22 سنة، ممرضة بقسم عناية التخدير، قائلة لها: «مش فاضية دلوقتي تعالي الصبح»، مما تسبب في تدهور حالتها الصحية والتي أدت إلى وفاتها أثناء عملها.

وقالت مشرفات التمريض، في المذكرة، إنه أثناء تواجد زميلتهن «ميادة» بشفت السهرة شعرت بألم شديد في منتصف الصدر، وذهبت إلى الاستقبال العام بالمستشفى الجامعي وقامت بفحصها طبيبة الاستقبال وقالت لها إن نبضها ضعيف وتحتاج إلى الذهاب إلى معهد القلب بالمستشفى الجامعي للفحص وعمل أشعة تليفزيونية على القلب، وذهبت «ميادة» إلى عناية القلب ولكن رفضت الطبيبة «علياء. ج. ر» النائبة بعناية القلب توقيع الكشف الطبي عليها قائلة: «أنا مش فاضية دلوقتي تعالي بكرة الصبح»، وعادت «ميادة» إلى عملها وأثناء جلوسها في عملها توقف قلبها وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لمدة 3 ساعات ولم يستجب القلب وتوفيت في الحال.