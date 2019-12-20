شكرا لقرائتكم خبر عن غضب بعد نشر مدرسة بالبحيرة لأسماء غير المُسددات للمصروفات على «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إغلاق صفحة مدرسة طلعت حرب الإعدادية بنات، بإدارة بندر كفرالدوار التعليمية، على موقع «فيس بوك»، لقيامها بنشر أسماء عددًا من الطالبات لم يسددن المصروفات، مشيرًا إلى توجيهات الوزارة بعدم إنشاء صفحات لأى مؤسسة تعليمية سوى الصفحة الرسمية للمديرية، مؤكدًا أنه ستم إحالة المتسبب في الواقعة للتحقيق.

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وسادت حالة من الغضب بين أهالى مدينة كفر الدوار عقب نشر إدارة المدرسة، عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» لأسماء الطالبات المتأخرات عن سداد المصروفات الدارسية، واعتبروا أن «هذا العمل يعتبر تشهيرًا بهولاء الطالبات وأسرهن، وأنه كان يتعين على إدارة المدرسة الاتصال بالطالبات تليفونيًا بدلاً من الفضيحة».

ونشرت صفحة المدرسة توضيحًا عقب هجوم الأهالى على إدارة المدرسة، جاء فيه أن «الصفحة خاصة بكل ما يتعلق ببنات طلعت حرب وأولياء أمورهم والجهات التعليمية الرسمية التابعة لها المدرسة مثل الإدارة والمديرية، وهذه الجهات فقط لها الحق الدخول والتعليق، ومن فضلكم أي جهة غير تعليمية أو من خارج وسط التربية والتعليم غير مسموح بالتعليق لعدم الإحراج وسوف يتم حذف التعليق وعمل الحظر».

وبالنسبة لنشر أسماء الطالبات، ذكرت الصفحة: «نشر أسماء الطالبات لم يكن للتشهير.. ولم يكن للإهانة وإنما لاتخاذ إجراءات لازمة لاستكمال الأوراق، وأن أي طالبة تتأخر عن تسجيل الاستمارة سوف تقيد في لجنة بعيدة عن مدرستها ولهذا فالمدرسة حريصة على مصلحة الطالبات».

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