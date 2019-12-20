شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه سوهاج» يتابع إجراءات الالتزام بالسلامة والصحة المهنية بالشركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماعًا موسعًا، مع الدكتور هشام أبوزيد، وكيل وزارة القوي العاملة بسوهاج، والدكتور رفعت محرز، مدير عام التوجيه الفني للسلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة، ومسؤولي السلامة والصحة المهنية بالشركة، لبحث مدى الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل للعاملين بالشركة.

وقال رئيس مجلس الإدارة إنه تم خلال هذا العام تدريب 338 عاملًا بالشركة على الدفاع المدني والإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع تسريب الكلور والدخول للأماكن المغلقة والغطس، مشيراً إلى أنه تم توفير معدات سلامة مهنية بقيمة 2.5 مليون جنيه، وكذا توفير مهمات وقاية شخصية بقيمة 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تدعيم منظومة الدفاع المدني والحريق بالشركة بمبلغ 4 ملايين جنيه.

وأضاف رئيس الشركة أنه تم تأهيل 10 محطات مياه شرب، للحصول على شهادة مطابقة مواصفات الحماية المدنية، وجارٍ تجهيز ورشة لصيانة وتعبئة أجهزة الإطفاء، كما أنه تم إجراء الكشف الطبي على 4 آلاف عامل بالشركة.