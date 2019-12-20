شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينفي صحة إلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ «الشاطبي» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ «الشاطبي» بالإسكندرية.

Advertisements

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، اليوم الجمعة، إنه بالتواصل مع محافظة الإسكندرية، أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لإلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ «الشاطبي» أو أي شاطئ آخر بالمحافظة، وأنه يتم التخلص من مياه الصرف الصحي بالمحافظة بأساليب آمنة دون الإضرار بالبيئة المائية، مُوضحةً أن الماسورة المتواجدة بالقرب من الشاطئ هي مصب لمياه الأمطار فقط، وتُستخدم فقط في حالة غزارة الأمطار التي تفوق الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي.

وأضافت المحافظة أنه تم تشكيل لجنة فور تداول تلك الأنباء، تضم 4 جهات حكومية هي «شركة الصرف الصحي، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والإدارة العامة لخدمة المواطنين، وإدارة الشواطئ بحي وسط» لمعاينة شاطئ الشاطبي بالإسكندرية، وقد تم التأكد من الفحص أن الماسورة هي بالفعل مصب لتصريف مياه الأمطار، تم إنشاؤها في أعقاب النوة الشديدة التي تعرضت لها الإسكندرية عام 2015.

وفي سياق متصل، تنفذ المحافظة عددًا من المشروعات التي تهدف إلى حماية طريق الكورنيش من العواصف والنوات، وحماية الشواطئ، والبنية التحتية والمنشآت التاريخية والثقافية مثل قلعة «قايتباي»، ومكتبة الإسكندرية، مع عمل توسعة لطريق الكورنيش، وزيادة الأماكن المخصصة للسائحين والمصطافين من خلال زيادة المنطقة الشاطئية، وتوفير أماكن للرياضات المائية، وتنفيذ مشروعات استثمارية اقتصادية وسياحية وترفيهية.