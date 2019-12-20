شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» ينفي استخدام مبيدات ومواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استخدام مبيدات ومواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس.

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وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، إنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت أنه لا صحة لاستخدام أي مواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس، وأن عملية تخزين تقاوي البطاطس تتم بطريقة سليمة وآمنة تمامًا وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية المعتمدة، وذلك لضمان إنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة.

وأضافت أن هناك عمليات رقابة مستمرة ودورية على كافة أماكن تخزين تقاوي المحاصيل الزراعية، وكذلك تشكيل لجان للمرور ومتابعة حقول الإنتاج ومنافذ التوزيع ومحطات الإعداد والغربلة بصفة مستمرة، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها.

وأشارت إلى أنه في إطار حرص الدولة على توفير التقاوي عالية الجودة للمزارعين، تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بالعمل على توفير تقاوي البطاطس محلياً من خلال دراسة إنتاج تقاوي البطاطس عن طريق تقنية الـ «Mini Tubers» لإنتاج التقاوي المعتمدة الخالية من المسببات المرضية، وتدعم الوزارة بكل أجهزتها البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر.