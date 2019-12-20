شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس السبت مائل للدفء.. والقاهرة 21 درجة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غدا السبت طقسا مائلا للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، دافئا على جنوب الصعيد نهاراً باردا ليلاً ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحياناً. والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية شرقية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «10- 21»، إسكندرية «11- 21»، قنا «9- 23»، الأقصر «9– 25»، أسوان «11– 25».
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد»: طقس السبت مائل للدفء.. والقاهرة 21 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.