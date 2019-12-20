شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الأعياد الوطنية من أيام الله ونحرص على مشاركة المواطنين فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، أنه حريص مع مفتى الجمهورية على مشاركة أهالى بورسعيد عيدهم القومى، وحريصين على مشاركة الجماهير أعيادهم القومية.

وأضاف جمعة خلال لقائه محافظ بورسعيد، بالمحافظة، أن محافظة بورسعيد لها تاريخ باسل ووطنى لا يمكن أن ننساها مطالبا الشباب بدراسة تاريخ وطنهم، مشيرًا إلى أن عقيدة جيش مصر دفاعية ولا تنازل عنها، لافتا إلى أن بورسعيد تشهد نقلة خطيرة، مشيرا إلى مشاريع قناة السويس.

وأوضح جمعة أن الاحتفال بالأعياد الوطنية واجب لأنه تذكير بالنصر فى الدفاع عن الوطن، حيث لم نكن معتدين فى يوم من الأيام والاحتفال هو احتفال بأيام الله، مشددًا على تطوير البرامج وتقديم الخدمات وجهد القيادة السياسية وما يشهده الوطن ما يدعو الجميع للعمل والعطاء.

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وقال وزير الأوقاف، إن مسجد بور فؤاد وهو مسجد ضخم تكلف 4 ملايين و600 ألف وسيتم افتتاحه قريبا وإطلاق مسابقة المحافظة من هذا المسجد.

فيما هنأ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، محافظ بورسعيد والمحافظة بعيدها القومى وبهذه المناسبة الوطنية والبطولة والبسالة للشعب العظيم.

وقال المفتى، نحن نشهد معركة حقيقية على أرض الواقع من خلال المشروعات العملاقة ومنها مشروع التامين الصحى، قائلاً:"مصر تتقدم بهذا الجهد وتمكين الشباب"

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المحافظة تسعى لتعزيز المساجد والمسابقات ضمن الجهود المشهودة على أرض الواقع.