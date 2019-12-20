شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن أسعار التصالح فى مخالفات البناء بمدينة الحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بنطاق مدينة الحوامدية للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والخدمية والصناعى فى حاله وجود انشطة صناعية وذلك وفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح .

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وأصدر محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لمناطق:"مركز ومدينة الحوامدية والوحدة المحلية ام خنان والقرى التابعة للوحدة المحلية أم خنان" وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متر وبعرض من 9 الى 12 متر وبعرض من 6 الى 9 متر وبعرض اقل من 6 م.

حيث جاءت اقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنية واعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 150 جنية كما جاءت اقل قيمة فى سعر المتر التصالح الإدارى 80 جنيه واعلى قية للتصالح فى المتر الادارى 210 جنية و115 للمتر التجارى فى اقل قيمة و300 لأعلى قيمة و70 جنية للمتر الخدمى كاقل قيمة واعلى قيمة 180 جنية للمتر الخدمى .