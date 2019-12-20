شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنظم ندوات للتوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،عدد من الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالتوعية بمخاطر شبكة الإنترنت والاستخدام الآمن لها بمختلف الهيئات والجهات العامة والخاصة وأماكن التجمعات (النوادى - الجامعات – المدارس).

جاء أبرزالنداوت، ندوة تعريفية بالجرائم الإلكترونية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى مجال العنف ضد المرأة وكيفية الحماية منها، وذلك ضمن فاعليات حملة (الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة) ، فضلاً عن المشاركة فى مؤتمر وسائل التواصل الاجتماعى تحت عنوان (الشائعات.. كيف تُصنع.. وسبل المواجهة)، بحضور عدد من الإعلاميين والأكاديميين وخبراء فى إدارة التواصل الإجتماعى.

وتم تنظيم عدد من المحاضرات بعدد من الجهات الشرطية لتوعية العاملين فى جهاز الشرطة بكافة أشكال الجريمة الإلكترونية وسُبل مواجهتها.

يأتى ذلك فى إطار الدور التوعوى الذى تهتم به أجهزة وزارة الداخلية ، لمواجهة الجريمة لاسيما المستحدثة منها، وتوعية المواطنين بأساليب الحماية من الوقوع فى مغبتها.