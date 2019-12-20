شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنتشل طفلا من الشارع لإيداعه بإحدى دور الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت العيون الساهرة العون لأحد المواطنين، وعاونته فى إيداع طفل "عثر عليه بالطريق العام" بإحدى دور الرعاية، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى تنتهجها لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان وإعلاء قيمه، وتفعيل الدور المجتمعى الإنسانى من خلال التواصل الإيجابى الذى يبنى جسور الثقة بين المواطنين.

تابعت أجهزة الوزارة، ما تم تداوله بشأن عثور أحد المواطنين على طفل بالطريق العام، ومساعدته للبحث عن ذويه، حيث تم التواصل مع المواطن، لمعرفة ملابسات الواقعة، "وتبين من خلال الفحص أن الطفل مواليد 2007"، وأكد الطفل أن والديه متوفيين، وليس له محل إقامة، حيث تم إقناعه بالإقامة بإحدى دور الرعاية حيث الأمان، والاهتمام به صحياً ونفسياً ورعايته.

على الفور قامت أجهزة مديرية أمن القاهرة بالتواصل مع الجهات المعنية، والعمل على توفير مكان آمن للطفل بإحدى دور الرعاية، وبالعرض على جهات قررت تكليف أحد الأطباء بتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان ما به من إصابات إن وجدت وتحديد سنه، عقب ذلك تم إيداعه بإحدى دور الرعاية بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة.