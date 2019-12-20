شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تنتهى من تطوير البنية الأساسية بمحمية أبو جالوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشكل مستمر أعمال التطوير والتحديث التى يجري تنفيذها في مختلف المحميات الطبيعية، حيث استعرضت مؤخرا أعمال تطوير محمية أبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء، والتى تجري وفق معدلات أعلى من الجدول الزمنى حتى يتمكن الزوار من الاستمتاع بها بعد التطوير خلال العام الجديد، وذلك بالتعاون مع مشروع تعزيز نظم الإدارة والتمويل بالمحميات بعدد من المحميات الطبيعية.

وأكدت وزيرة البيئة، فى بيان، أن هذه الأعمال تأتى فى إطار خطة الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية فى مصر، والعمل على ادارتها وفق أحدث النظم العالمية مما يحقق التكامل فى الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية مضيفة أن عمليات التطوير والتحديث تتم بمشاركة السكان المحليين.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من أعمال البنية الاساسية بمحمية أبوجالوم وأماكن الجذب لتوفير تجربة فريدة من نوعها لزوار المحمية كذلك تطوير منطقة "تايجر ريف" ووادي الرساسة لتوفير خدمات متنوعة زوار كمظلات وأماكن مخصصة للسيارات بالإضافة إلى إقامة مبنى للغطاسين، كما يجري الانتهاء من تنسيق وتنظيف منطقة الحمامات الجافة ومنطقة الانتظار الداخلية مع الإنتهاء من تطوير مدخل ومخرج منطقة الانتظار.

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وانتهت وزارة البيئة من تطوير مراكز وخدمات الزوار والبنية الأساسية بعدد من المحميات، وهي وادي الجمال ووادي دجلة والغابة المتحجرة، بالإضافة إلى رأس محمد و مسار الزوار بجبل موسى سانت كاترين.