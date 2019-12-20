شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف من بورسعيد: جيشنا دفاعى يحول الأرض نارا تحرق المعتدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، أن جيشنا دفاعى يحول الأرض نارا تحرق المعتدى، والمصريون أول من يلبون نداء الوطن، مطالبا الشباب بعدم التنكر لوالديه اللذان ربياه ولوطنه الذى نشأ فيه ولمجتمعه الذى عاش فيه.

وأضاف خلال خطبة الجمعة بمسجد السلام ببورسعيد، أن قوى اليوم هو ضعيف الغد، وهذه سنة الله فى الكون، ويجب على كل منا أن يراعى ذلك فى الوفاء بحقوق وجميل الآخرين، مشيرا إلى ضرورة توقير الكبار والعلماء، حيث أن الشباب فى مرحلة عطاء يجب أن يغتنموها لان الشباب لا يدوم، وقد جعل الله الشباب قوة وبناء يستحقون القيام بالمهام.

واكد الوزير، ان الدولة تعمل بكل طاقتها لتمكين الشباب، ولذلك "يا شباب عليكم حقوق للدولة فالحق مقابل الواجب"، لافتا إلى أن دور الشباب وواجبهم هو الدفاع عن الوطن، مشيرا إلى أن الحجاج بن يوسف الثقفى حذر من الاقتراب من أرض مصر ونسائهم ودينهم حتى لا يفترسهم المصريون، مضيفا: "مصر كانت على مدار التاريخ مقبرة للغزاة، حيث أن عقيدة القوات المسلحة عقيدة دفاعية لا تعرف الجور والبغى، اما ان تعرضت مصر للخطر فمصر نار تحرق من يقترب منها".

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تأتى خطبة الجمعة من بورسعيد مشاركة لأهالى المحافظة عيدهم القومى، بحضور مفتى الجمهورية، والمحافظ اللواء عادل الغضبان.