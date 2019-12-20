شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ أكثر من 5 ملايين طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن حتى الآن وتلقى وزير الزراعة، التقرير الأسبوعى حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 18 ديسمبر الحالى.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 5 ملايين و365 ألفا و635 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 238 ألفا و743طنا عن نفس المدة من العام الماضي وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

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وأضاف "أبو ستيت" أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و772 ألفا و281 طنا، بالإضافة إلي تصدير 687 ألفا و842 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 586 ألفا و296 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 113 ألفا و319 طنا، في حين احتلت الرمان على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 119 ألفا و261 طنا.

بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 30 ألفا و420 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السابع بإجمالى 36 ألفا و299 طنا، تليها فى المركز الثامن الفراولة بإجمالى 23 ألفا و25 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالي كمية بلغت 18 الف و223طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 10الف و173 طن ، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 8399 طن، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 6562 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالى 2934 طنا.