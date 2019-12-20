شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" و"الفاو" تطلق إنذارا مبكرا للتقليل من مخاطر دودة الحشد الخريفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مشروعا مشتركا مع منظمة الأغذية والزراعة " الفاو" بهدف الاستجابة السريعة لتعزيز القدرات الوطنية لمصر لاستخدام نظام الإنذار المبكر لدودة الحشد الخريفية ورصدها وإدارتها للحد من مخاطرها على الأنتاج الزراعى المصرى.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في حماية سبل العيش والأمن الغذائي لأصحاب الحيازات الصغيرة بمن فيهم النساء والشباب الذين يعيشون في المناطق المتضررة من دودة الحشد الخريفية وتطوير قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال التوعية والمراقبة والإشراف والإدارة المتكاملة للآفة.

المشروع يهدف أيضا إلى المساهمة في التقليل من تأثير الآفة لأقصى درجة ممكنة والسيطرة على تفشي الآفة من خلال تعزيز قدرات رصدها والإدارة المتكاملة لها على جميع المستويات. وزيادة الوعي بين جميع أصحاب المصلحة لمكافحة تفشى دودة الحشد الخريفية وخاصة المزارعين وأخصائى الإرشاد ومكافحة الآفات والباحثون ومديريات الزراعة والعاملين بالقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

ومن المقرر إجراء ورشتي عمل افتتاحيتين للمشروع بمحافظة أسوان بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل " الفاو " في يناير المقبل تكون مدتها ثلاثة أيام على ان تستهدف الورشتان مسئولي الجهات ذات الصلة (أعضاء لجنة مواجهة دودة الحشد الخريفية ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات ومديري عموم المكافحة بالمحافظات ومديري المعاهد والمعامل البحثية ذات الصلة وممثلي معهد بحوث وقاية النباتات بالمحافظات ومجلس المحاصيل السكرية ومديرو مصانع السكر ومركز البحوث والتدريب في الأرز بسخا ورؤساء أقسام الوقاية بكليات الزراعة بالإقليم.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، إنه من المقرر أن يتضمن اليوم الأول لورشة العمل تدشين أعمال المشروع، بينما يتضمن اليومين الأول والثاني تقييم وتقويم أنشطة المرحلة السابقة من خلال عروض تقديمية تشتمل على ما تم إنجازه في المرحلة السابقة من أعمال مكافحة وأعمال بحوث، والجانب التشريعي والإجرائي لعمل البروتوكول، مشيرا إلى أنه من المقرر ان تقوم المنظمة بعمل استبيان لقياس مدى الاستفادة من الورشة من خلال جهاز يوزع على المستفيدين للإجابة عن الأسئلة المبرمجة على الجهاز بنظام الأسئلة متعددة الاختيارات.

وأضاف " عبدالمجيد " ، إنه يتم تخصيص اليوم الثالث من الورشة للجزء العملي بحيث يتم عمل كروكى لخريطة مصر ويتم تقسيمها إلى ثلاث مناطق (Zones) يتم من خلالها تحديد عدد المصائد اللازمة وع الفرمونات وكميات المبيدات طبقاً للمساحات، وتحديد نقاط المتابعة Surveillance وكذلك تحديد الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ المشروع.

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ومن المقرر أن يتم طباعة نشرات ومواد توعية وفيديوهات حول الأخطار والأضرار التي تسببها الأفة يتولى إعدادها كل من الدكتور مصطفى عبدالستار نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات بمشاركة مكتب الفاو، بالإضافة إلى ترجمة وطباعة ونشر الكتاب الذي أصدرته الفاو لمكافحة دودة الحشد الخريفية والموجه لصغار المزارعين.

ووفقا للبرتوكول المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة " الفاو" ومصر سيتم تقديم الدعم لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإنشاء شبكة وطنية لدودة الحشد الخريفية وخطة فعالة للرصد والإنذار المبكر في مصر ، ومن خلال تنفيذ 9 أنشطة تشمل التدريب والتوعية للمدربين الرئيسيين لجميع أصحاب المصلحة في مختلف المناطق والتدريب على كيفية استخدام تطبيق خاص بذلك مع شراء الهواتف المحمولة اللازمة للتطبيق، وكذلك شراء المصائد والفرمونات والشرائط القاتلة والمبيدات الحيوية وتوفير الأدوات اللازمة لإكثار المبيدات الحيوية.

من جانبه قال الدكتور مصطفي عبدالستار مساعد امين لجنة المبيدات بوزارة الزراعة ، إنه وفقا للمشروع سيتم تطوير وتنفيذ خطة إدارة دودة الحشد الخريفية من خلال 4 أنشطة تتضمن إجراء دراسة استقصائية لتحديد العوامل البيولوجية لمكافحة الآفة والفرص المتاحة لإطلاق العوائل في الحقل، وتدريب حول إنتاج المبيدات الحيوية وتدريب آخر حول إطلاق الأعداء الحيوية، وأخيراً إجراء دراسة تقييمية عن التدابير المحلية المنفذة لإدارة الآفة وكفاءة المبيدات الحيوية المنتجة واعتماد تطبيق FAMEWS فى رصد الآفة.

وأضاف " عبدالستار " إنه من المقرر أن يتولى مكتب منظمة الفاو بالقاهرة جميع أعمال المشتروات من خلال طرح مناقصة عالمية للاحتياجات المطلوبة ويتم الشراء من ميزانية المشروع على أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في لجنة مواجهة دودة الحشد الخريفية بتحديد احتياجاتها من الأدوات اللازمة لتطوير معامل إنتاج الأعداء الحيوية اللازمة لمكافحة هذه الآفة، والأدوات اللازمة لإنتاج مبيدات حيوية لهذا الغرض، وتحديد أعداد الهواتف المحمولة اللازمة لتشغيل تطبيق FAMEWS من خلال خبير تكنولوجيا المعلومات الذي تم ترشيحه من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات لهذا الغرض.