شكرا لقرائتكم خبر عن "الإنجيلية": احتفال عيد الميلاد 5 يناير بكنيسة قصر الدوبارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الأحد الخامس من يناير احتفالات عيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة.

من جانبه كشف يوسف إدوارد مدير الإعلام بالطائفة الإنجيلية عن تفاصيل برنامج الاحتفال الذي يبدأ في السابعة مساء بموكب الدخول تعقبه صلاة افتتاحية وتقديم مجموعة من الترانيم من فريق الترنيم بالكنيسة، وفي الثامنة إلا ربع يلقى القس سامح موريس راعي كنيسة قصر الدوبارة كلمة العيد تليها كلمة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ثم تعود الترانيم مرة أخرى.

فيما يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء السادس من يناير المقبل.