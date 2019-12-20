القوى العاملة تنجح فى تسوية أوضاع 290 عاملا بشركة أسمنت طرة بالتراضى

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وبناء علي التسوية الودية بين الطرفين، تم طرح برنامج الخروج الرضائي علي جموع العاملين لمن يرغب ، والذي نتج عنه إنهاء خدمة 290 عاملا بالتراضي ، ونقل 48 عاملا إلي شركات شقيقة "حلوان والسويس"، واستمرار 28 عاملا بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من بعض الأعمال ، سيتم نقل من يرغب منهم إلي الشركات الشقيقة أو إنهاء خدمة من يرغب بالتراضي بنفس المعايير التي تمت .
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من الإدارة المختصة بالوزارة ، أشارت فيه إلي أن الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت بورتلاند طره قررت الايقاف الموقت لنشاط مصنع طره في 10 يونيو 2019 ، واستمرار الشركة بالرغم من خسائرها التي تجاوزت نصف رأس المال حفاظا علي اسمها وكيانها وحرصا علي حقوق العاملين فيها .
وقد تقدم وزير القوى العاملة بالشكر التقدير لرئيس مجلس إدارة الشركة ، والتنظيم النقابي لاستجابتهم لجهود التسوية الودية ، وتوجه الطرفان بالشكر والتقدير للوزير علي رعايته وجهوده لتسوية مطالب العاملين بشكل ودى.
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