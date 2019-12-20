شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية": توقيع الكشف الطبى على نزلاء سجنى 15 مايو والنهضة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قافلة ضمت مختلف التخصصات، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء سجنى "15 مايو، والنهضة"، بمديرية أمن القاهرة، وكذا العاملين بتلك السجون من الضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين، وصرف العلاج لهم بالمجان. وتستمر وزارة الداخلية في جهودها بتوجيه تلك القوافل الطبية لتقديم سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون والمحتجزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية. Advertisements يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، من خلال توجيه القوافل الطبية للسجون العمومية والمركزية لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء وتقديم الخدمات الطبية لهم، وكذا المتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة بمديريات الأمن المختلفة.

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