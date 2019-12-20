شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات نصف العام للصفوف الدراسية.. تبدأ 4 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2019/2020 للشهادات وصفوف النقل بجميع المراحل حيث تبدأ الامتحانات يوم 4 يناير وتنتهى يوم 23 يناير .

وقال راشد، فى بيان اليوم، إن امتحانات شهادة إتمام التعليم الاساسى عام ورياضى ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهنى تبدأ يوم 16 يناير وتستمر حتى يوم 23/1 والصف الاول والثانى الإعدادى عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ فى يوم 9 يناير حتى يوم 15 يناير.

أما امتحانات الصف الخامس و السادس الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد من يوم 12 يناير وحتى يوم 15 يناير والصف الثالث الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد يومى 4،5 يناير اما الصف الرابع الابتدائى يبدأ يوم 4 يناير حتى 11 يناير.

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وتبدأ امتحانات الصف الاول والثانى الثانوى العام صم وضعاف سمع ومكفوفين من يوم 15 يناير وحتى يوم 23 يناير والصف الاول والثانى الثانوى الفنى بأنواعه يوم 4 يناير حتى يوم 23 بناير .

كما أشار المحافظ أن امتحانات الصف الخامس الابتدائى صم وضعاف السمع لمدة يومين 4و5 يناير أما الصف السادس والسابع الابتدائى صم وضعاف سمع من يوم 4 يناير وحتى يوم 11 يناير والصف الثامن صم وضعاف سمع من يوم 12 إلى يوم 15 يناير .

ووجه راشد، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديرى الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافى .

كما وجه محافظ الجيزة، بالتنسيق مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات.