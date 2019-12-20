شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال كثيف على منافذ مبادرة "كلنا واحد" بجميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مبادرة "كلنا واحد"، إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل، وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

وحرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.



















