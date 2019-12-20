شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للتصنيع" توقع مذكرة مع شركة كورية فى صناعة السيارات والإلكترونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار استراتيجية "الهيئة العربية للتصنيع" لزيادة القيمة المضافة للصناعات التى تدعم خطط التنمية الشاملة وسد الفجوة الاستيرادية، وزيادة فرص الاستثمار، تم توقيع مذكرة للتفاهم مع شركة كورية جنوبية.

وأكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية التعاون والشراكة مع الخبرات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة، بأهمية توطين التكنولوجيا، وزيادة نسب المكون المحلى فى الصناعات القومية.

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وأضاف التراس، أن مذكرة التفاهم الموقعة تمت فى ضوء استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتطوير منتجاتها وقدراتها التصنيعية، بالاستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية فى مجالات التصنيع المختلفة، بالإضافة إلى صقل خبرات العاملين بها، وفقا للخبرات الحديثة في المجالات المتعددة.

وأوضح "التراس"، أن مجالات التعاون تعزز فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية، وتتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا، وفقا لمواصفات الجودة العالمية فى مجالات السيارات متعددة الأغراض والأجهزة الإلكترونية المنزلية والصناعات الطبية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف تلبية احتياجات مشروعات التنمية الشاملة مع التوسع مستقبلا، لفتح منافذ للتصدير لأفريقيا والمنطقة العربية.

من جانبهم، أشاد مسئولو الشركة الكورية "بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية، معربين عن تطلعهم للتوسع فى فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الهيئة تمتد إلى مجالات التصنيع المختلفة، وتعميق التكنولوجيا، لتلبية احتياجات مشروعات التنمية الشاملة بمصر.