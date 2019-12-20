شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: 22 ديسمبر بداية الانقلاب الشتوى وأقصر نهار فى السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد، أننا سنكون على موعد فى 22 ديسمبر الجارى مع بداية الانقلاب الشتوى ، حيث يميل القطب الجنوبى للأرض نحو الشمس، وتكون أشعة الشمس عمودية على مدار الجدى عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.

وأوضح رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد، فى تصريحات له، أن هذا اليوم يعتبر هو منتصف فصل الشتاء أو ذروته فلكيا فى النصف الشمالي للكرة الأرضية، وفى نفس الوقت هو منتصف فصل الصيف فلكيا (الانقلاب الصيفي) في النصف الجنوبي للكرة الأرضية .

وأضاف رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد، أنه عندما نقول أن هذا الموعد منتصف الشتاء أو ذروته هذا لا يعنى أن يكون هو أبرد يوم فى الشتاء لأن عملية برودة الجو وسخونته تتعلق بأمور الطقس ومناطق الضغط المرتفع والمنخفض وتحرك الكتل الهوائية وما إلى ذلك، وكلها أمور تدخل في نطاق دراسات الهيئة العامة للأرصاد الجوية أما فلكيا، وبحسابات تتعلق بحركة الارض في المدار فإن 22 ديسمبر يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض فى اتجاه الجنوب.

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وأشار تادرس، إلى أن الأرض تكون أقرب إلى الشمس نسبيا فى الشتاء عنها فى فصل الصيف، لافتا إلى أنه سيكون نهار ذلك اليوم هو أقصر نهار في السنة كلها فيصل طول النهار إلى حوالى 10 ساعات فقط، في حين يطول الليل جدا فيصل إلى حوالى 14 ساعة، كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة، عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض فى هذا التوقيت أطول ما يكون.