21 صورة تلخص قصة إنجاز المصريين داخل العاصمة الإدارية الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المصريين إنجاز جديد، سيكتبه التاريخ بسطور من ذهب، ففى وقت قليل استطاعت شركات المقاولات المصرية تنفيذ أعمال ومشروعات داخل أكبر مدينة فى الشرق الأوسط، وهى العاصمة الإدارية الجديدة، كانت تستغرق أعوام كثيرة، منها الحى السكنى، ومشروعات الطرق والبنية التحتية، ومبانى الحى الحكومى وخلافه ..وفى هذا التقرير سنستعرض عدد من الصور لأبرز المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة وهى كالتالى ..

إحدى شقق العاصمة الإدارية بالحى السكنى والذى تتراوح مساحتها ما بين 130 متر وحتى 180 متر مربع

البرج الأيقونة ..والذى يعد أطول برج فى أفريقيا بطول 385 متر

الزميل احمد حسن أمام البرج الايقونى بالعاصمة الادارية الجديدة والذى يقع وسط منطقة الأبراج بحى المال والاعمال والذى يضم نحو 12 برجا ا

اللاند سكيب بالحى السكنى يعد من أفضل التصميمات التى يتم تنفيذها لأول مرة داخل مصر

الهيكل الإنشائى لمبنى برلمان العاصمة الإدارية الجديدة والذى يعد أول برلمان يتضمن مستشفى كامل وعدد 7 مبانى خدمية ومطبعة خاصة

الخليج 365 داخل الحى السكنى بالعاصمه الاداريه قبل أيام من طرح أول وحدات للحجز (2)

الخليج 365 داخل الحى السكنى بالعاصمه الاداريه قبل أيام من طرح أول وحدات للحجز (3)

الخليج 365 داخل الحى السكنى بالعاصمه الاداريه قبل أيام من طرح أول وحدات للحجز (4)

الخليج 365 داخل الحى السكنى بالعاصمه الاداريه قبل أيام من طرح أول وحدات للحجز (5)

الخليج 365 داخل الحى السكنى بالعاصمه الاداريه قبل أيام من طرح أول وحدات للحجز (27) Advertisements

أول طريق يتم الانتهاء منه بالكامل داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة

تم الاستعانة بأفضل أدوات التشطيب من سيراميك وبورسلين ودهانات وخلافة

جانب من الحى السكنى بالعاصمة الغدارية والذى يضم نحو 25 ألف وحدة سكنية

خلال أعمال الإنشاءات الخاصة بمنطقة الفيلات

قبة مسجد العاصمة الإدارية الجديدة والتى يصل قطرها نحو 34 متر وتعد الأعلى والأكبر بمنطقة الشرق الأوسط

كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد أكبر كنيسة فى الشرق الأوسط وتسع لنحو لـ 12 ألف مواطن

ماذن العاصمة يصل طول المأذنة الواحدة منها نحو 90 متر

مبنى برلمان العاصمةا لإدارية الجديدة والذى يعد أيقونة العمران الجديد فى مصر وتصل مساحته أضعاف مساحة مبنى البرلمان القديم بوسط البلد ويتم تنفيذه بواسطة شركة المقاولون العرب

مسجد العاصمة الإدارية الجديدة، والذى تصل مساحته لنحو 3 أضعاف مساحة الجامع الازهر

من المقرر أن يتم الانتهاء من البرج الأيقونى خلال يونيو 2021

منطقة الفيلات بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى يتم تنفيذها بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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