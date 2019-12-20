موجز1.. الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ أكثر من 5 ملايين طن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ أكثر من 5 ملايين طن.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

شهدت بلد المليون شهيد فى عام 2019، الكثير من الأحداث التى استمرت فيها الاحتجاجات كل جمعة، رفضًا لانتخابات يشارك فيها عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، ومطالبة بإسقاط كل رموز النظام، ونجح الجزائريون فى إخضاع النظام لتنفيذ بعض من مطالبهم، ولكن ما زال الجزائريون ينتفضون.

أكد الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي إن إصابة رامي ربيعة غير مُقلقة، وسيخضع لفحص طبي غدا السبت قبل انطلاق مران الفريق للاطمئنان على حالته بشكل دقيق، والتعرف على موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن حتى الآن وتلقى وزير الزراعة، التقرير الأسبوعى حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 18 ديسمبر الحالى.

تستحق رحلة المنتخب الاولمبى فى النسخة الثالثة من منافسات كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً التى أقيمت بمصر عنوان "رحلة الشهد والإنجازات" بعدما حققت مكاسب عريضة للكرة المصرية فى 2019.

قام باحث كندى ببناء ما قد يكون أصغر بيت خبز بالزنجبيل فى العالم، حيث يبلغ طوله 1/10 ميكرومترات، وقد تم تجهيز منزل ترافيس كاساجراند، للزنجبيل بأكليل من الزهور وسقف مغطى بالثلوج وبالطبع شجرة عيد الميلاد.

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر بوزارة الخارجية قوله اليوم الجمعة إن موسكو قلقة بشدة من احتمال إرسال تركيا قوات إلى ليبيا مضيفا أن الاتفاق الأمني بين تركيا وفائزالسراج يثير تساؤلات كثيرة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة، وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

ناشد محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتوخى الحذر من الشبورة على الطرق خاصة الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية .

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يبذل بعض الوسطاء جهوداً مكثفة فى الساعات القليلة الماضية لتقريب وجهات النظر بين إدارة النادى الاسماعيلى والفرنسى ديسابر المدير الفنى السابق لبيراميدز لإقناع الأخير بالعودة لتدريب الدراويش .

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق الاسكندرية والعملين الصحراوي ومحور 26 يوليو فى الاتجاهين، بعد زوال شبورة مائية من أعلى الطريق، وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق.

استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 20-12-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 21 – 24 جنيهاً للكيلو، بحسب النوع والحجم.

سحر وجمال حقيقى وانتعاشة مميزة تشهدها أرض مطار البالون الطائر بمحافظة الأقصر، فقد خرجت علي مدار الأسبوع الماضى أكثر من 165 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 3000 آلاف سائح أجنبى من مختلف الجنسيات، وذلك للاستمتاع بسحر البالون ومشاهدة الأقصر من السماء بمعالمها التاريخية، ومعابدها الشامخة منذ آلاف السنين.

انقطع التيار الكهربائى صباح اليوم الجمعة عن 140 ألف منزل فى منطقة "أوفرن-رون ألب" الواقعة فى جنوب شرق فرنسا، وذلك بعدما بلغت سرعة الرياح 100 كيلومتر فى الساعة فى وسط وجنوب البلاد.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية بمدينة السلام: (إسكان أطلس 4 بجميع عملياتها - إسكان المحمودية القديمة والجديدة والمنخفضة - إسكان الجمهورية (۱ - ۲) - إسكان القاهرة (و - هـ) - إسكان الدلتا ۲ - إسكان الإسكندرية ۲ - محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر عقد 16 - محطات الصرف الصحي (محطات البركة) - منطقة الشواكر التابعة لمحافظة القليوبية)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح غد السبت 21/12/2019، وحتى الساعة 4 صباح يوم الأحد ٢٢/١٢/٢٠١٩، نظراً لقيام الشركة بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، بمحور ترعة الطوارئ.

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات 13 شائعة، انتشرت خلال الفترة من 13-20 ديسمبر الجارى .

بدأت منذ قليل، عملية تصويت القضاة فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة، لاختيار رئيس جديد وأعضاء لمجلس الإدارة، بدار القضاء العالى، حيث يبدأ التصويت فى العاشرة من صباح اليوم ويستمر حتى الخامسة مساء يتخلل ذلك وقت راحة لأداء صلاة الجمعة من الساعة الحادية عشر والنصف وحتى الواحدة ظهرا.

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، تراخى وزارة الإسكان فى التعامل مع ملف مياه الشرب والصرف الصحى، وخاصة فى القرى، وإحلال وتجديد الشبكات، ووضع خطة عاجلة وفقا للاعتمادات المالية تهدف لسرعة الانتهاء من المشروعات العالقة.