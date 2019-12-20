شكرا لقرائتكم خبر عن شركة إنجليزية تنظم 10 رحلات أسبوعياً إلى شرم الشيخ بداية الموسم الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بالطيران المدنى، أنه تقرر تشغيل 10 رحلات أسبوعياً لشركة إنجليزية إلى مطار شرم الشيخ الدولى، وذلك بداية من الموسم الصيفى القادم.

وأضافت المصادر، أنه بعد عودة الرحلات البريطانية يستقبل مطار شرم الشيخ رحلة أسبوعياً لشركة بريطانية قادمة من لندن، وذلك لتشغيل الموسم الشتوي الحالي وحتي شهر مارس المقبل، ومن القرر عودة الرحلات بأعداد أكثر من التشغيل المعتادة خلال الفترة المقبلة، حيث أن الشركات البريطانية كان لها تشغيل يومي يزيد عن 10 رحلات من المملكة المتحدة إلى شرم الشيخ،

وأكدت المصادر، أن شركات الطيران الإنجليزية بدأت فى طلب العودة للهبوط والإقلاع، لاستغلال موسم الشتاء وقضاء إجازات رأس السنة والأعياد، حيث تضع الشركات الإنجليزية جداول تشغيل رحلاتها خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن مطار شرم الشيخ استقبل مساء أمس الخميس، أولى الرحلات الجوية البريطانية المباشرة قادمة من برمنجهام بلندن، وعلى متنها 110 ركاب، وقامت سلطات المطار باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه فور وصولها، وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار، بتقديم الورود والهدايا إلى الركاب، والتقاط الصور التذكارية معهم، وذلك مواكبة مع الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة .